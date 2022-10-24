МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Первую государственную информационную систему "Федеральное имущество онлайн" от Росимущества запустили на платформе "ГосТех", сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Голикова станет куратором ускоренного развития генетических технологий

"На платформе "ГосТех" запущена первая государственная информационная система. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом стало одним из первых участников эксперимента по размещению своей ГИС на этой платформе. Команда руководителя цифровой трансформации Росимущества совместно со специалистами "ГосТеха" создали "с нуля" информационную систему, которая автоматизирует работу пользователей и сотрудников ведомства", — сказал он.

По мнению зампредседателя правительства, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого федерального имущества, например, земельных участков, поспособствует увеличению поступлений в бюджет. Сервис, добавил Чернышенко, интегрирован с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также аттестован по всем требованиям информационной безопасности.

Сервис Росимущества называется "Федеральное имущество онлайн". Система состоит из четырех интегрированных между собой сервисов, уточнили в аппарате вице-премьера.

"В "Маркетплейсе" собрана подробная информация об объектах недвижимого имущества казны РФ, реализованы фильтры и поиск по характеристикам. В "Личном кабинете заявителя" пользователи могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде выбранного объекта. "Личный кабинет арендатора" позволяет в режиме онлайн вести взаиморасчеты по договорам и решать наиболее востребованные жизненные ситуации арендаторов. "Подсистема обработки обращений" — для решения дистанционно возникающих при аренде вопросов с ведомством, а также автоматизации работы сотрудников Росимущества", — подчеркнули там.

"ГосТех" – платформа для создания государственных цифровых сервисов и информационных систем, являющаяся, по словам Чернышенко, самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер добавил, что правительство России переведет все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году.