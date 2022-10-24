БРЮССЕЛЬ, 24 окт — ПРАЙМ. Евросоюз принял новое законодательство, согласно которому все мобильные телефоны и планшеты должны будут перейти на единый тип зарядки с портом USB-C с 2024 года, говорится в сообщении Совета стран ЕС. Эксперт раскрыл способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

"Сегодня Совет окончательно утвердил директиву по единому зарядному устройству. Это означает, что в 2024 году порт USB-C станет обязательным для целого ряда электронных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты и наушники. Больше не нужно будет покупать разные зарядные устройства каждый раз, когда вы покупаете новый мобильный телефон или подобное устройство: все их можно будет заряжать с помощью одного и того же зарядного устройства", — говорится в релизе.

В ЕС ранее подсчитали, что потребители ежегодно тратят на приобретение ненужных зарядных устройств порядка 250 миллионов евро. В мусор ежегодно попадают около 11 тысяч тонн неиспользованных или "лишних" зарядок.

Новые правила будут также применяться к электронным книгам, цифровым камерам, игровым приставкам, портативным колонкам и навигационным системам, беспроводным мышкам и клавиатурам.

Все ноутбуки также попадут под действие новых правил через 40 месяцев после их вступления в силу.