МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Жителям новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Новые территории России получат телефонный код +7

"Жителям воссоединенных территорий… уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", — сообщили в аппарате вице-премьера.

Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", — добавили в аппарате Чернышенко.

В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.