МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российские компании запросили у государства на разработку и развитие программного обеспечения в рамках программы центров компетенций 190 миллиардов рублей на ближайшие 3 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Число аккредитованных IT-компаний выросло в России в семь раз в 2022 году

В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

"По поручению Михаила Владимировича Мишустина, созданы около 40 индустриальных центров компетенций, которые возглавили руководители компаний-лидеров в своем сегменте: РЖД, "Камаз", "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Аэрофлот". Запрашиваемый центрами компетенций объём финансирования на разработку и развитие российского ПО превышает 190 миллиардов рублей на ближайшие 3 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сопоставимо с ежегодными затратами компаний на закупку иностранных лицензий.

"Правительство ведет переговоры с отраслевыми заказчиками о вложении этих денег в разработку. Первые результаты проектов получим уже в следующем году. Созданные решения будут использоваться всеми участниками отраслей экономики", — добавили в аппарате.