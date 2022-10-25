СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет планы развития отрасли связи, но они должны быть оперативно скорректированы для работы в новых условиях, ключевая задача – обеспечить независимость ключевых элементов отрасли от импорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на открытии форума "Спектр-2022". Чернышенко: новые субъекты получат доступ к вещанию российских телеканалов

"Особого внимания требуют вопросы качества предоставляемых гражданам услуг связи, в том числе формирования и внедрения стандартов и контроля их качества. От планов не отказываемся, при этом понимаем, что сейчас нужны гибкие и оперативные корректировки, в том числе в области регуляторики, направленные на снятие административных барьеров и ограничений для работы в новых условиях", — сказал он.

Чернышенко напомнил, что отрасль связи сейчас является одним из основных двигателей российской экономики и выступает "стержнем технологического суверенитета страны". "Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, — сделать импортонезависимыми все ее элементы", — подчеркнул вице-премьер.

Он сообщил, что для долгосрочного планирования развития информационной инфраструктуры государства всем заинтересованным министерствам и ведомствам, органам государственной власти и отраслевым ассоциациями поручено проработать планы развития отрасли связи по ряду ключевых направлений. Среди них — стратегически важные технологии; разработка перспективного частотного плана в привязке к выбранным технологиям и международному распределению спектра для концентрации усилий по созданию отечественного оборудования; разработка и создание доверенного оборудования и ПО для сетей связи; а также разработка и создание отечественной электронно-компонентной базы для оборудования связи.

"В фокусе нашего внимания по-прежнему развитие перспективных технологий: тестирование сетей 5G, исследования в области сетей 6G, квантовые коммуникации, гибридные сети связи", — добавил Чернышенко.