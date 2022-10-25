МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Россиян предупредили о вирусе, скрывающемся в расширениях для WhatsApp

Сбой в работе сети произошел примерно в 10.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии — 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. Также поступают сообщения о сбоях из Франции, Испании, Швеции, Греции.

Большинство пользователей жалуется на отправку сообщений, также есть жалобы на соединение с сервером и работу приложения.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская