МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры России. Минцифры запустило маркетплейс российского программного обеспечения

"Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием… При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии… необходимо исходить из следующей совокупности условий… увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", — говорится там.

Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.

Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".