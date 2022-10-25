СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. В России необходимо совместно с телекоммуникационным сообществом разработать понятную пользователям и прозрачную для операторов модель контроля качества услуг связи, заявил во время форума "Спектр" глава Роскомнадзора Андрей Липов. Чернышенко заявил о необходимости изменить планы развития отрасли связи

"Важнейшим вопросом, на который необходимо обратить внимание – это улучшение качества и доступности связи на территории нашей страны. Его решение в интересах и экономики, и государства, и безопасности общества. Необходимо совместно с телекоммуникационным сообществом разработать понятную пользователям и прозрачную для операторов модель контроля качества услуг связи, определить параметры и их значения", — сказал Липов.

По его словам, эта тема заявлена в программе форума. "Просим уделить ей особое значение, выработать единый подход, который впоследствии ляжет в основу правового регулирования оценки качества связи", — отметил Липов.