Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp в России
Роскомнадзор: работа WhatsApp на территории России не ограничивается
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее во вторник пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора.
"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается", — заявили в пресс-службе ведомства.
"Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года", — добавили в пресс-службе ведомства.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская