МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Раздел по вопросам кибербезопасности появился на портале "Госуслуг", сообщила пресс-служба Минцифры России. Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование

"На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", — написали представители ведомства в мессенджере Telegram.

В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.

Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах. Последний проект — "КиберЗОЖ" – призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.