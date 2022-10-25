СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. Совокупная стоимость трех проектов по созданию российских базовых станций и ПО в рамках программы индустриального центра компетенций (ИЦК) "Мобильная связь" составила 30 миллиардов рублей, половину этих средств инвестируют сами вендоры, заявила директор по стратегическому развитию "Ростелекома" Алеся Мамчур. Роскомнадзор призвал создать модель контроля качества связи

"Всего на ИЦК было одобрено 3 проекта. Общая стоимость этих проектов составляет 30 миллиардов рублей с достаточно неплохим показателем по доле негосударственного финансирования. Несмотря на то, что это высокорисковая разработка, сами вендоры инвестируют в нее 50%", — сказала Мамчур на форуме "Спектр".

По ее словам, самой приоритетной является разработка базовой станции 4G с возможным дальнейшим развитием в сети 5G.

"Первый проект — это разработка базовых станций 2G/4G/5G операторского класса. Это разработка холдинга "ИКС-технологии". Контур проекта охватывает достаточно большой промежуток времени — до 2027 года. Якорным заказчиком в рамках ИЦК является "Ростелеком". …Форвардные контракты в том числе обсуждают операторы "Мегафон" и "Вымпелком". Мы нацелены на заключение форвардных контрактов в декабре этого года", — добавила Мамчур. Чернышенко заявил о необходимости изменить планы развития отрасли связи

Вторым проектом является базовая станция стандартов 2G/4G, она призвана одновременно обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. "Два данных стандарта – GSM и LTE – достаточно важная функция для малонаселённых пунктов. Разработчиками в данном случае является объединение, созданное специально для этой кооперации компаниями "НТР" и "Булат". …Планируем, что к 2030 году базовые станции разработанные в рамках этой кооперации будут установлены в 50% населенных пунктов, которые в рамках проекта удаления цифрового неравенства должны быть обеспечены мобильной связью", — добавила Мамчур.

"Разработчиком следующего проекта является "Протей", цель – создание ПО для ядра мобильных сетей связи. Якорным заказчиком готов выступить оператор Tele2, который готов тоже в ближайшее время подписать форвардный контракт. Ожидаем, что к 2030 году более 40 миллионов абонентов смогу получать услуги мобильных сетей связи с использованием этого ПО", — подытожила Мамчур.

В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.