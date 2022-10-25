СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. России следует более решительно проводить протекционистскую политику, в том числе в области мобильных операционных систем, например, развивать мобильную операционную сеть "Аврора", заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Минпромторг предложит расширить географию проекта tax free

"Я бы более решительно проводил протекционистскую политику… Более внимательно со стороны государства на этот вопрос посмотрел и в отношении других решений тоже… У нас открытый вопрос с точки зрения мобильных операционных систем", — сказал Шпак во время форума "Спектр".

"Если по ОС в целом для вычислительных комплектов — я имею в виду десктопы и так далее — у нас уже все понятно, мы переходим на Linux-подобные продукты: есть "Астра", есть "Альт", есть другие коллеги. А вот с точки зрения мобильных операционных систем — тут зависимость у нас с вами высока. Хотя у нас операционные системы мобильные есть, есть "Аврора". Почему бы ее не развивать?" — заявил Шпак.

По его словам, с точки зрения развития техники, все больше приложений уходит именно в мобильную часть, и это сейчас очень критичное направление.

"Об этом тоже надо думать и активно двигаться в этом направлении. Мы видим, как Apple вырезает какие-то наши приложения. Мне кажется, что мы могли бы тоже какую-то более вдумчивую политику в этом смысле проводить и выстраивать отношения с иностранными вендорами в отношении России. А с другой стороны, активно развивать и активно поддерживать свои системы", — добавил Шпак.