МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Акции IT-гиганта Microsoft Corp. после закрытия основных торгов дешевеют почти на 7% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы в основном выросли

Чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 сентября, сократилась на 14% в годовом выражении и составила 17,556 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,35 доллара против 2,71 доллара за аналогичный период прошлого фингода. Выручка увеличилась на 10,6% — до 50,122 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 20,2% в годовом выражении — до 20,325 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes увеличился на 9,5% — до 16,465 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.