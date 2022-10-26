СОЧИ, 26 окт — ПРАЙМ. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев. Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp в России

"Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов", — заявил Хуторцев во время форума "Спектр".

По его словам, это не просто голословное утверждение. "Мы будем выступать здесь координатором работы, обращаться к оператору связи, выявлять действительно ли есть проблемы и с чем они связаны, давать объективные комментарии. Более того, наша система, которая заработает, позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме", — отметил Хуторцев.

Downdetector принадлежит американской компании Ookla, он позволяет отслеживать сбои в работе различных интернет-ресурсов на основе отзывов пользователей.