МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В России в 2024 году создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев. Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку

"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам — ред.) — системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам", — сказал он, выступая на форуме "Спектр-2022".

Хуторцев отметил, что нынешние системы эффективно справляются с этой функцией. Однако необходимо обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак, подчеркнул представитель ГРЧЦ.

Согласно его презентации, система ТСПУ будет создана в 2024 году.