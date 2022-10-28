МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Netflix стал самым популярным стриминговым сервисом, под видом которых злоумышленники устанавливают троянцев на устройства пользователей, почти 80% пострадавших пользователей пытались скачать приложение с ненадежных ресурсов. Об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". Netflix представит дешевый план подписки с рекламой

"Среди популярных платформ, названиями которых активнее всего манипулируют злоумышленники, оказался Netflix. Почти 80% пользователей, столкнувшихся с угрозами под видом стриминговых сервисов, пытались скачать с ненадежных ресурсов это приложение. Встречались также зловреды, мимикрирующие под Hulu, Disney+, HBO Max", — сказано в документах.

По данным компании, с 1 января по 30 сентября 78% пользователей, столкнувшихся с вредоносным и нежелательным программным обеспечением (ПО) под видом стриминговых платформ, были атакованы различными троянскими программами, в том числе шифровальщиками, шпионами, загрузчиками. При этом с рекламным ПО, например, столкнулись 15%.

Помимо вредоносных или нежелательных программ, злоумышленники создают фишинговые страницы для кражи конфиденциальной информации и данных банковских карт. "В одной из мошеннических схем, обнаруженных "Лабораторией Касперского", пользователям предлагалось отсканировать QR-код, чтобы якобы выиграть годовую подписку на HBO Max. После сканирования кода жертвы перенаправлялись на фишинговую страницу, где их просили ввести личные и платежные данные, а также данные для входа в аккаунт стримингового сервиса", — отметили в компании.