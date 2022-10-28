МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам аутентификации, рассказали в пресс-службе Минцифры. "Госуслуги" открыли обновленную форму для записи к врачу в десяти регионах

"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года… Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются", — сообщили в министерстве.

Как отметили в Минцифры, войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем регистрация будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение. Для аутентификации с помощью последнего способа пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.

Минцифры РФ в начале августа опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагалось ввести аутентификацию на "Госуслугах" через единую биометрическую систему с 1 декабря 2022 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что на "Госуслугах" станет доступна верификация с помощью биометрии. Он добавил, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным — граждане смогут устанавливать функцию по желанию. В Минцифры также заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет — все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.

А в июле президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.