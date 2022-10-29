МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с медленным интернетом на смартфоне, который был куплен за границей, так как модели, предназначенные для работы в другой стране, не всегда поддерживают российские диапазоны или поддерживают их только частично, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония. "Ростелеком" опроверг информацию о планах выпускать смартфоны на "Авроре"

"Одной из главных потенциальных проблем (при покупке гаджета за границей — ред.) является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично. Это чревато низкой скоростью мобильного интернета", — объяснил эксперт.

По его словам, перед покупкой стоит сравнить частотные диапазоны России и той страны, в которой приобретается смартфон. Параметры могут отличаться в зависимости от региона и оператора. Джакония отметил, что подробный список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу "частотные диапазоны LTE в России".

Эксперт подчеркнул, что именно по этой причине стоит покупать гаджеты в странах ЕАЭС, куда входит и Россия. Благодаря единому стандарту сертификации устройства из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с высокой долей вероятности будут работать на территории России лучше, чем их аналоги из США или Китая, пояснил Джакония.

"Нужно отдавать себе отчет: любой смартфон, ввезенный в страну самостоятельно, в чемодане, будет по умолчанию "серым". В отличие от устройств, представленных в крупных розничных сетях, он не прошел сертификацию для продажи на российском рынке. На практике это означает, что у смартфона не будет гарантии, а любые проблемы, возникающие в ходе эксплуатации, придется решать самостоятельно", — предупредил эксперт.