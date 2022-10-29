МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t.me, следует из реестра ведомства для проверки блокировок ресурсов в России. Telegram убрал возможность публиковать платный контент на iOS

В качестве основания для блокировки указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации.

"Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", — говорится в сообщении, приведенном на сайте реестра.

"Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", — поясняется на сайте реестра.