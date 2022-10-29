2022-10-29T23:49:17+03:00
2022-10-29T23:49:17+03:00
2022-10-29T23:49:17+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221029/838642371.html
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена, сообщил Роскомнадзор. "В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram... ПРАЙМ, 29.10.2022
технологии, новости, россия, роскомнадзор, telegram
https://1prime.ru/images/83311/33/833113320.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83311/33/833113320.jpg
https://1prime.ru/images/83311/33/833113319.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83311/33/833113319.jpg
https://1prime.ru/images/83311/33/833113307.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83311/33/833113307.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221029/838642207.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена, сообщил Роскомнадзор.
"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me.