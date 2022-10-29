МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена, сообщил Роскомнадзор. Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к домену t.me.