МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости. Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России

В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.