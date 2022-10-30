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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221030/838642539.html
Домен t.me пропал из реестра ресурсов, ограниченных Роскомнадзором
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в реестре... ПРАЙМ, 30.10.2022
новости, телеком, общество , технологии, россия, роскомнадзор, генпрокуратура, домен
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.
Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.