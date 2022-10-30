МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Генпрокуратура России не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке домена t.me, сообщили в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России

В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена. Впоследствии корреспондент РИА Новости сообщал, что домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё был недоступен.

"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", — говорится в сообщении.