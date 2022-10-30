Генпрокуратура опровергла информацию о требовании заблокировать домен t.me
Пресс-служба: Генпрокуратура не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке домена t.me
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Генпрокуратура России не направляла в Роскомнадзор требование о блокировке домена t.me, сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.
Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена. Впоследствии корреспондент РИА Новости сообщал, что домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё был недоступен.
"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", — говорится в сообщении.