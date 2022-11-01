МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Эксперимент по использованию ПО (программного обеспечения) для компьютеров на условиях открытой лицензии начался в России, он продлится до 30 апреля 2024 года. Пенсии, счетчики и акции. Что изменится в жизни россиян в ноябре

Эксперимент представляет собой предоставление права использования программ для компьютеров, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит России, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения.

Открытая лицензия — лицензия, которая позволяет пользоваться разработкой другой компании. Открытое ПО — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения. Эксперимент направлен на создание условий для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления.

В постановлении правительства о проведении эксперимента отмечается, что участниками эксперимента будут Минцифры, МВД, Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии, а также Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на добровольной основе. В то же время Федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды РФ, государственные корпорации, исполнительные органы субъектов РФ, а также юридические и физические лица могут также участвовать в эксперименте на добровольной основе.

По итогам эксперимента планируется подготовить предложения по нормативному регулированию и методической поддержке публикации open sourse (открытого ПО) решений. РФРИТ должен обеспечить создание национального репозитория такого ПО и порядок отбора и требования к оператору этого репозитория — российской НКО. Указывается, что его создание будет обеспечено без привлечения средств федерального бюджета.

"Этот эксперимент может ускорить процесс создания отечественными производителями тех или иных продуктов, включая как ПО, так и ПАК (программно-аппаратный комплекс — ред.). В выигрыше могут оказаться и разработчики, например, если в развитии их кода примут участие сторонние программисты", — поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

Он также добавил, что эксперимент "может позитивно сказаться на темпах и объемах перехода России на отечественные программные продукты".