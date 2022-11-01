ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter закрыла некоторым сотрудникам доступ к инструментам, используемым для модерации контента и обеспечения соблюдения других правил, ограничивая возможности работников по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Маск прокомментировал сообщение об увольнениях из Twitter без компенсаций

Ранее миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

Как сообщается, большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter, сейчас не могут налагать санкции на аккаунты, нарушающие правила, связанные с распространением недостоверной информации, публикацией оскорбительных сообщений и пропагандой вражды, за исключением самых серьезных нарушений.

Как пишет агентство со ссылкой на одного из сотрудников платформы, компания все еще использует автоматизированные технологии обеспечения соблюдения правил и сторонних подрядчиков, хотя самые громкие нарушения обычно рассматривают сотрудники Twitter.

Сокращение объемов модерации контента, по данным Блумберг, вызывает обеспокоенность среди сотрудников службы доверия и безопасности Twitter, которые считают, что в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября компания будет испытывать нехватку ресурсов для обеспечения соблюдения политики соцсети.

Как отмечается, сама компания отказалась комментировать новые ограничения, наложенные на ее инструменты модерации контента.