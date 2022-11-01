МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Если мошенники по вине оператора получили доступ к сим-карте абонента, в результате чего со счетов были списаны средства, то за компенсацией потерь нужно обращаться к сотовой компании, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал, как чаще всего обманывают в магазинах

По его словам, есть случаи, когда мобильные операторы выдают якобы представителю абонента дубликат сим-карты.

"Из положений закона и разъяснений пленума Верховного суда Российской Федерации следует, что истец, как потребитель услуг связи, вправе был рассчитывать на то, что оператор связи, надлежащим образом и добросовестно исполняя свои обязательства, не предоставит возможность третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер, а при возникновении такой ситуации незамедлительно примет меры к прекращению доступа посторонних лиц к абонентскому номеру потребителя услуг связи", — отметил он.

Соловьев уточнил, что если сотовая компания отказала клиенту, то нужно обращаться в суд общей юрисдикции.

"Который, учитывая позицию высшей судебной инстанции страны, должен встать на сторону потерпевшего", — считает Соловьев.