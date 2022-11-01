МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совет блогеров при Совете федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook*, пишет газета "Ведомости". Назван самый опасный мессенджер

"К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан. Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям", – приводит издание цитату из обращения.

Авторы письма полагают, что ограничение доступа к указанным соцсетям "несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны". По их мнению, "Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи – возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны".

В марте, после начала российской спецоперации на Украине, Meta Platforms* временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.

* признанные в России экстремистскими и запрещенные активы компании Meta (США), ее деятельность также признана экстремистской и запрещена