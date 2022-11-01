МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минцифры надеется решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров до конца ноября, обсуждается в том числе создание специального счета для сбора отчислений за использование ПО, которые правообладатель сможет получить в случае возвращения в страну, заявил глава министерства Максут Шадаев. Минцифры выступило против драконовских мер в отношении уехавших айтишников

"Тут вопрос в том, как мы должны все это построить. С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Этот баланс мы сейчас ищем… Очень много разных нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем и, я надеюсь, что до конца ноября мы придем к общему мнению. Но то, что мы должны тут какой-то ответ дать, — это очевидно", — сказал Шадаев в ходе конференции Cnews "Информационные технологии завтра".

По его словам, обсуждение этих нюансов — это большая работа, которой будет посвящена отдельная стратегическая сессия.

"Здесь существуют разные схемы. В том числе существует схема, когда вы будете платить за софт на специальный счет. Их не забирает правообладатель, но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать", — отметил Шадаев.