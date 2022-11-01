МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев. Минцифры надеется решить вопрос использования ПО ушедших вендоров в ноябре

"У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", — сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".

В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.