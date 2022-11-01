ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в недавно купленной им соцсети Twitter. Маск назвал себя оператором горячей линии для жалоб на Twitter

"Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть "голубая метка" или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за 8 долларов в месяц", — написал Маск в своем Twitter-аккаунте, предложив корректировать цену в зависимости платежеспособности населения в различных странах. Для "желающих сотрудничать" Маск предусмотрел "возможность обхода платного доступа".

В настоящее время верификация аккаунтов осуществляется соцсетью бесплатно. Главным требованием является три составляющих аккаунта — "подлинность, значимость, активность". Обратиться за верификацией может каждый, кто сочтет себя соответствующим этим требованиям. С пометкой "важно" на сайте соцсети говорится: "Twitter не продает голубые знаки верификации".

Сообщение Маска, который приобрел соцсеть на прошлой неделе за 44 миллиарда долларов и уже уволил предыдущее руководство и совет директоров компании, продолжило серию публикаций СМИ, которые сообщали в воскресенье о планах Маска ввести платную подписку для обладателей верифицированных аккаунтов. Сообщалось о намерении ввести ежемесячную подписку для верифицированных пользователей по цене 19.99 доллара в месяц.

Предложение бизнесмена вызвало широкую огласку среди его подписчиков — уже верифицированные пользователи задаются вопросами о судьбе их аккаунтов, многие напоминают Маску его же слова о том, что он купил компанию не с целью зарабатывать деньги, а некоторые пытаются торговаться.