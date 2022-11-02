МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец компании Twitter американский миллиардер Илон Маск поступил справедливо, распустив совет директоров после обретения права собственности, заявил сенатор Алексей Пушков. Маск назвал себя оператором горячей линии для жалоб на Twitter

"Совет директоров Твиттера — больших сторонников либерального диктата, произвольных банов и культуры отмены — самих "отменили", — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что это решение справедливо. "Адепты культуры отмены должны ощутить ее последствия на себе", — подчеркнул он.

"Так что Маск, как минимум, совершил акт справедливости", — заключил Пушков.