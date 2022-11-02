Пушков прокомментировал "отмену" совета директоров Twitter
Сенатор Пушков: бизнесмен Маск поступил справедливо, распустив совет директоров Twitter
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец компании Twitter американский миллиардер Илон Маск поступил справедливо, распустив совет директоров после обретения права собственности, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Совет директоров Твиттера — больших сторонников либерального диктата, произвольных банов и культуры отмены — самих "отменили", — написал он в своем Telegram-канале.
Пушков считает, что это решение справедливо. "Адепты культуры отмены должны ощутить ее последствия на себе", — подчеркнул он.
"Так что Маск, как минимум, совершил акт справедливости", — заключил Пушков.