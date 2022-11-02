Эксперт Лукацкий: вредоносный софт может отслеживать действия пользователя и красть данные
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Некоторые вредоносные программы, или зловреды, маскируются под обычные приложения, однако помимо выполнения полезных задач крадут данные владельца смартфона, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
По его словам, вредоносной можно назвать любую программу, которая имеет функции, не предусмотренные пользователем смартфона или компьютера: классические образцы подобного ПО предназначены исключительно для кражи денег либо данных владельца устройства и не выполняют каких-либо других задач.
"Обычно вредоносной программой называют вирус или иного плана ПО, созданное специально для того, чтобы выполнять вредоносные функции. Такое ПО подсаживается на компьютеры или смартфоны, а затем или удаляет данные, или собирает, шифрует их и пересылает своему владельцу", — рассказал он.
Эксперт уточнил, что основные и самые популярные вредоносные программы могут перехватывать одноразовые банковские коды, логины и пароли к интернет-банкингу и к другим сервисам. Также они могут быть предназначены для доступа к личной информации пользователя – к почте, фотографиям и видео.
"Бывают программы, которые просто отслеживают посещаемые в интернете ресурсы для продажи этих данных рекламодателям, которые затем делают более фокусную рекламу для пользователя, на чьем устройстве установлено это ПО", – сказал Лукацкий.
Другая категория зловредов маскируется под обычный софт, добавил он. Некоторые приложения при этом могут иметь скрытую функциональность и получать доступ к ценной информации владельца смартфона. Так, по словам эксперта, бывают вредоносные программы, которые выполняют какие-то обычные функции, но помимо этого, например, собирают контактную информацию владельца смартфона или данные о посещаемых им ресурсах.
"Любая популярная программа, которая скачивается большим количеством пользователей, привлекает внимание злоумышленников, и они начинают создавать ее клоны и выкладывать в различные магазины приложений. Часто вредоносной функциональностью обладают простые программы, например, игрушки, приложения для отслеживания погоды, календари или органайзеры. То есть они выполняют свои функции, но параллельно крадут данные пользователя", – уточнил Лукацкий.
Эксперт назвал ряд способов обезопасить гаджет от зловредов. Так, один из самых простых вариантов – смотреть на разрешения, которые приложение запрашивает при установке.
"На Android практически любая установка сопровождается подобным запросом. Если игра или погодное приложение просит доступ к контактам, почте, файловой системе, это должно вызывать подозрения. Подцепить такого рода программу в официальном магазине Apple шансов гораздо меньше, там проводится более серьезная проверка. На компьютере могут помочь правильные настройки прав доступа или использование антивирусов. Старайтесь не скачивать программы с подозрительных сайтов и пользоваться распространенными площадками", – посоветовал Лукацкий.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221102/838678853.html