МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Некоторые вредоносные программы, или зловреды, маскируются под обычные приложения, однако помимо выполнения полезных задач крадут данные владельца смартфона, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Назван самый опасный мессенджер

По его словам, вредоносной можно назвать любую программу, которая имеет функции, не предусмотренные пользователем смартфона или компьютера: классические образцы подобного ПО предназначены исключительно для кражи денег либо данных владельца устройства и не выполняют каких-либо других задач.

"Обычно вредоносной программой называют вирус или иного плана ПО, созданное специально для того, чтобы выполнять вредоносные функции. Такое ПО подсаживается на компьютеры или смартфоны, а затем или удаляет данные, или собирает, шифрует их и пересылает своему владельцу", — рассказал он.

Эксперт уточнил, что основные и самые популярные вредоносные программы могут перехватывать одноразовые банковские коды, логины и пароли к интернет-банкингу и к другим сервисам. Также они могут быть предназначены для доступа к личной информации пользователя – к почте, фотографиям и видео.

"Бывают программы, которые просто отслеживают посещаемые в интернете ресурсы для продажи этих данных рекламодателям, которые затем делают более фокусную рекламу для пользователя, на чьем устройстве установлено это ПО", – сказал Лукацкий.

Другая категория зловредов маскируется под обычный софт, добавил он. Некоторые приложения при этом могут иметь скрытую функциональность и получать доступ к ценной информации владельца смартфона. Так, по словам эксперта, бывают вредоносные программы, которые выполняют какие-то обычные функции, но помимо этого, например, собирают контактную информацию владельца смартфона или данные о посещаемых им ресурсах.

"Любая популярная программа, которая скачивается большим количеством пользователей, привлекает внимание злоумышленников, и они начинают создавать ее клоны и выкладывать в различные магазины приложений. Часто вредоносной функциональностью обладают простые программы, например, игрушки, приложения для отслеживания погоды, календари или органайзеры. То есть они выполняют свои функции, но параллельно крадут данные пользователя", – уточнил Лукацкий.

Эксперт назвал ряд способов обезопасить гаджет от зловредов. Так, один из самых простых вариантов – смотреть на разрешения, которые приложение запрашивает при установке.

"На Android практически любая установка сопровождается подобным запросом. Если игра или погодное приложение просит доступ к контактам, почте, файловой системе, это должно вызывать подозрения. Подцепить такого рода программу в официальном магазине Apple шансов гораздо меньше, там проводится более серьезная проверка. На компьютере могут помочь правильные настройки прав доступа или использование антивирусов. Старайтесь не скачивать программы с подозрительных сайтов и пользоваться распространенными площадками", – посоветовал Лукацкий.