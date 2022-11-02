ПЕКИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Карантин до 9 ноября объявили на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен технопарк тайваньской компании Foxconn, самый крупный в мире завод по производству iPhone, сообщается в аккаунте экономической зоны в соцсети WeChat. В России резко снизились регистрации новых моделей iPhone 14

Отмечается, что, учитывая "тяжелую" эпидемиологическую ситуацию на территории зоны, для эффективной защиты жизни и здоровья людей с 12.00 (7.00 мск) 2 ноября вводятся карантинные ограничения сроком на 7 дней.

На этот период прекратят работу все предприятия и заведения на территории зоны, приостанавливается движение транспорта за исключением жизненно важных случаев. Весь рабочий персонал будет работать из дома. Каждый день на протяжении недели все жители, находящиеся на территории зоны, должны будут проходить ПЦР-тестирование.

Технопарк Foxconn в Чжэнчжоу с середины октября создал на своей территории "пузырь" и ужесточил меры по борьбе с COVID-19, запретив сотрудникам покидать территорию завода. На прошлой неделе в китайских соцсетях появились обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", а также сообщали, что каждый день там появляются новые случаи заболевания, по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек.

Вскоре все посты с жалобами в соцсетях были удалены, а компания распространила заявление, в котором опровергла слухи о зараженных, заявив, что работа и производство на заводе остаются стабильными. Позже компания объявила о том, что для всех сотрудников, которые желают покинуть территорию завода, она организует транспорт и сопровождение, а также проконтролирует сдачу ПЦР-тестов.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора.