МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Twitter является коллективным кибернетическим сверхразумом, считает новый владелец соцсети предприниматель Илон Маск. Маск назвал себя оператором горячей линии для жалоб на Twitter

"Нейрон не осознает, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений", — написал американский бизнесмен на своей странице.

Маск уточнил, что соцсеть можно считать в крайнем случае одним из коллективных разумов человечества.

Американский предприниматель окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он объявил о намерении либерализовать редакционную политику соцсети, создать совет модерации контента а также сделать сервис микроблогов точнейшим источником информации в мире.