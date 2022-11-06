ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в конгресс, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. В ООН обеспокоились соблюдением прав человека в Twitter

"Twitter откладывает развертывание системы подписки для верификации пользователей за 7,99 долларов в месяц до завершения промежуточных выборов во вторник", — пишет издание.

Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов социальной сети за 8 долларов в месяц.

Отмечается, что поводом для переноса сроков введения платной системы верификации стали возражения пользователей и сотрудников Twitter, связанные с возможным злоупотреблением функцией в преддверии выборов.

"Пользователи смогут легко создавать верифицированные аккаунты, например, выдавая себя за президента Байдена, законодателей или новостные издания, и публиковать ложную информацию", — пишет газета со ссылкой на информацию своих собеседников.

Также приводится сообщение одного из сотрудников Twitter из служебной переписки, где он задается вопросом о необходимости вводить "настолько рискованное изменение перед выборами, которое может привести к вмешательству в выборы". В результате соцсеть, как ожидается, запустит платную систему подтверждения личности 9 ноября, то есть на следующий день после единого дня голосования.

В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.