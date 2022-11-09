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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221109/838753010.html
СМИ узнало о предстоящих сокращениях тысяч сотрудников в Meta*
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская компания Meta* начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее газета писала, что Meta*... ПРАЙМ, 09.11.2022
ит-бизнес, технологии, новости, сша, meta
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Meta* начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее газета писала, что Meta* планирует начать полномасштабное сокращение персонала.
Согласно информации издания, глава Meta* Марк Цукерберг во вторник заявил на встрече с руководством корпорации о предстоящих увольнениях.
По информации источников, Цукерберг выглядел на встрече удрученным и заявил, что несет ответственность за просчеты компании. Как пишет издание, о начале увольнений будет объявлено в среду утром.
Издание отмечает, что по состоянию на конец сентября в Meta* работали более 87 тысяч человек.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская