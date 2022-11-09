МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Meta* начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Состояние Цукерберга упало после слабого отчета Meta*

Ранее газета писала, что Meta* планирует начать полномасштабное сокращение персонала.

Согласно информации издания, глава Meta* Марк Цукерберг во вторник заявил на встрече с руководством корпорации о предстоящих увольнениях.

По информации источников, Цукерберг выглядел на встрече удрученным и заявил, что несет ответственность за просчеты компании. Как пишет издание, о начале увольнений будет объявлено в среду утром.

Издание отмечает, что по состоянию на конец сентября в Meta* работали более 87 тысяч человек.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская