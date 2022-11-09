ПЕКИН, 9 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) на заседании во вторник утвердил бюджет капиталовложений в размере 5,71 миллиарда долларов, подавляющая часть которых будет потрачена на модернизацию производства. WSJ: TSMC намерен расширить производство чипов в Японии

"Утверждены ассигнования на капитальные вложения в размере около 5,71 миллиарда долларов на цели, включая установку и модернизацию передовых технологических мощностей, установку специальных технологических мощностей", — указано в заявлении на сайте компании.

Вместе с тем в бюджет заложены капитальные вложения в НИОКР и капитальные затраты на поддержание производства в 2023 году.

Как сообщает Центральное информационное агентство острова, компания TSMC в октябре сократила свои капитальные затраты на 2022 год после корректировки расходов на 6-нанометровые и 7-нанометровые техпроцессы из-за вялого спроса на смартфоны и ПК, а также сокращения использования 6-нанометровых и 7-нанометровых мощностей.