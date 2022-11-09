МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" произошел сбой, сообщил корреспондент РИА Новости. В работе "Яндекс Go" и Uber произошли сбои

Отмечается, что при попытки оформить заказ появляется сообщение, в котором говорится, что компания уже приступила к устранению неполадок.

РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса о дополнительных данных.

Ранее сообщалось, что в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber также зафиксировали сбой.