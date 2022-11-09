2022-11-09T13:51:43+03:00
2022-11-09T13:51:43+03:00
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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221109/838759815.html
В работе сервиса "Яндекс Лавка" произошел сбой
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В работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" произошел сбой, сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что при попытки оформить заказ появляется сообщение, в котором... ПРАЙМ, 09.11.2022
бизнес, технологии, новости, яндекс лавка, технологии, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В работе сервиса доставки продуктов "Яндекс Лавка" произошел сбой, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что при попытки оформить заказ появляется сообщение, в котором говорится, что компания уже приступила к устранению неполадок.
РИА Новости направил запрос в пресс-службу сервиса о дополнительных данных.
Ранее сообщалось, что в работе сервисов вызова такси "Яндекс Go" и Uber также зафиксировали сбой.