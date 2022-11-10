С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ положительно оценивает ситуацию с импортозамещением средств защиты информации и считает возможным отказ от использования таких средств из недружественных стран с 2025 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов. Российский бизнес профинансирует импортозамещение ПО

"Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом значительно лучше, чем в других сферах… информационных технологий… Другой вопрос, что не всегда это прямо точный аналог средств (защиты информации из недружественных стран). Речь идет о том, что, возможно, потребуется… перепроектирование системы информационной безопасности", — сказал он в ходе IX международного форума "ИТ-Диалог".

Отвечая на вопрос модератора дискуссии, возможен ли в России отказ от использования средств защиты информации из недружественных стран с 2025 года, Шойтов сказал, что "это, конечно, возможно".

Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.

"У нас в основном есть все средства информационной безопасности в нашей стране, которых достаточно для того, чтобы провести импортозамещение", — сказал Шойтов.

Замглавы также добавил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".

С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.