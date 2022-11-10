МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Украина с февраля опубликовала на различных ресурсах, в том числе теневых, данные десятков миллионов россиян, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что информация публиковалась "IT-армией Украины". Сбербанк изучает вопрос сохранения отчетности по МСФО

"По сути, все, что им было известно про наших граждан: по количеству строк — 180-190 миллионов штук, по количеству граждан, по нашим оценкам, это 55-60 миллионов человек", — заявил он на сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis, отвечая на вопрос о том, как прошли последние восемь месяцев в российской банковской отрасли с точки зрения кибератак.

Кузнецов добавил, что это стало одной из причин роста фишинга в России. В среднем за неделю компания выявляет не менее 1,8 тысячи доменов, которые имитируют ресурсы "Сбера", также отметил он.