С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Минцифры России с учетом геополитической ситуации может создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии не в 2024 году, как планировалось ранее, а в конце 2022 года — начале 2023 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов. Минцифры оценило ситуацию с импортозамещением средств защиты информации

"Он у нас был заложен в программе цифровой экономики…. В 2024 году он должен был быть создан. С учетом геополитической ситуации мы планируем создать его в конце этого — начале следующего года", — сказал он журналистам.

По словам Шойтова, соответствующие документы "сейчас на согласовании". Он не стал уточнять организационно-правовую форму новой структуры.

Ранее в октябре Шойтов рассказывал о планах Минцифры РФ по созданию Национального технологического центра по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии. По его словам, заинтересованность в создании такой структуры высказали многие компании, базовыми могут стать "Код безопасности", "Инфотекс" и "КриптоПро" как наиболее сильные в области криптографии.

Минцифры России в сентябре 2021 года опубликовало законопроект, согласно которому предлагало наделить министерство полномочиями по разработке правил применения криптографии госорганами. Как было сказано в пояснительной записке, правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между госорганами, с гражданами и организациями.