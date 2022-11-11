ВАШИНГТОН, 11 ноя — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск не исключил банкротства Twitter, если недавно приобретенная им социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит, пишет отраслевое издание The Information.

По его данным, миллиардер сообщил об этом в четверг сотрудникам компании.

"Банкротство не исключено", — цитирует Маска издание.

Бизнесмен, согласно публикации, также сказал сотрудникам Twitter, что в следующем году компания может столкнуться с "оттоком средств в несколько миллиардов долларов".