АШХАБАД, 11 ноя — ПРАЙМ. Российская компания "Ростелеком Солар" предложила Туркмении услуги в области обеспечения кибербезопасности государства, заявил начальник департамента по международному развитию компании Олег Слепов, выступая на международной телекоммуникационной конференции "Туркментел — 2022", прошедшей в Ашхабаде.

Он отметил, что с одной стороны информатизация обеспечивает прорывное технологическое развитие, а с другой стороны делает государственное управление уязвимым за счет несовершенства безопасности информационно-коммуникационных технологий, и сегодня некоторые страны пытаются использовать это несовершенство в своих целях.

"Именно они создают угрозы, прежде всего, суверенитету государства путем кибервоздействия на информационные средства государственного управления, системы обеспечения выборного процесса, пытаются создать дестабилизирующее воздействие на ситуацию внутри страны путем дезинформации населения через СМИ, призывая население к насильственным действиям", — подчеркнул Слепов.

"Учитывая опыт "Ростелекома" по обеспечению информационной безопасности на уровне государства, мы вынесли из этого очень важный урок: противостоять такому кибервоздействию возможно, только обеспечив полный киберсуверенитет страны", — отметил специалист.

Он пояснил, что "Ростелеком" создал специальную компанию – "Ростелеком Солар", которая является разработчиком систем безопасности национального уровня и по своему статусу в настоящее время является национальным провайдером услуг в области кибербезопасности.

"Ростелеком Солар" собрал весь накопленный опыт, и, если можно так сказать, упаковал его в единую платформу обеспечения кибербезопасности национального уровня, которую мы сегодня и предлагаем вам для рассмотрения", — подчеркнул Слепов.

Он добавил, что "платформа – это комплексное решение, объединяющее в себе новейшие технологии в области кибербезопасности государства, актуальные знания и опыт, накопленные "Ростелекомом", высококвалифицированный персонал и доказавшие свою эффективность процессы обеспечения кибербезопасности".