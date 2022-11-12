ВАШИНГТОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приостановила продажу подписки Twitter Blue на фоне распространения верифицированных фейковых аккаунтов, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам предприятия письмо. 

Логотип социальной сети Twitter на экранах мобильного телефона и компьютера

Число активных пользователей Twitter достигло рекордного уровня

"Почти сразу же пользователи начали пользоваться преимуществами данного нового инструмента. Были созданы учетные записи, выдающие себя за политиков, включая президента (Джо) Байдена и знаменитостей, а также других известных людей. Некоторые из них выдавали себя за бренды и распространяли фейковые новости", — пишет газета.

В статье утверждается, что решение временно ограничить доступ к Twitter Blue было принято в четверг вечером, чтобы помочь "решить проблему с выдачей себя за другое лицо". Издание также утверждает, что, несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.