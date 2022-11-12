ВАШИНГТОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приостановила продажу подписки Twitter Blue на фоне распространения верифицированных фейковых аккаунтов, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам предприятия письмо. Число активных пользователей Twitter достигло рекордного уровня

"Почти сразу же пользователи начали пользоваться преимуществами данного нового инструмента. Были созданы учетные записи, выдающие себя за политиков, включая президента (Джо) Байдена и знаменитостей, а также других известных людей. Некоторые из них выдавали себя за бренды и распространяли фейковые новости", — пишет газета.

В статье утверждается, что решение временно ограничить доступ к Twitter Blue было принято в четверг вечером, чтобы помочь "решить проблему с выдачей себя за другое лицо". Издание также утверждает, что, несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.