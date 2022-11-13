МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Как правильно чистить ноутбук, рассказал в интервью каналу RT заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эксперт рассказал, как правильно заряжать телефон зимой

Как отметил эксперт, несмотря на то, что топовые ноутбуки сейчас разрабатываются с защитой от попадания внутрь воды при заливании клавиатуры, гарантий от попадания посторонних предметов внутрь компьютер или от замыкания контактов клавиатуры "никто не дает".

По словам Пермякова, как минимум может оказаться, что необходимо заменить блок клавиатуры, а иногда и материнскую плату.

"Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор, обратиться в сервисный центр", — сказал эксперт, отметив, что нельзя протирать ноутбук водой и другими жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы.

"В лучшем случае слегка смоченной в спирте салфеткой удалить загрязнения. От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения", — порекомендовал Пермяков.