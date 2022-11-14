МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Госуслуги" запустили в социальной сети "ВКонтакте" пилотную версию мини-приложения "Авто" с доступом к электронному водительскому удостоверению, сообщило Минцифры России. Цифровые профили юрлиц появятся на "Госуслугах" в этом году

"Госуслуги" запускают тестовую версию мини-приложения "Авто" в социальной сети "ВКонтакте". С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение", — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что водители должны авторизоваться в приложении через портал "Госуслуг", после чего получат доступ к сведениям об автомобиле, правам, а также данным СТС в виде QR-кода. Кроме того, "Авто" позволит передать права управления автомобилем другому водителю, отозвать их или просмотреть документы на автомобиль.

Уточняется, что инспектор ГИБДД имеет право потребовать водительское удостоверение и СТС на бумажном носителе.