МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сверхтяжелая ракета-носитель SLS и космический корабль Orion готовы к испытательному беспилотному полету, сообщило НАСА. В Роскосмосе рассказали о возможных переговорах с НАСА

Пуск ракеты-носителя, которая должна доставить новейший космический корабль на орбиту Луны, намечен на 01:04 среды по времени Восточного побережья США (09:04 мск) с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ранее запуск несколько раз откладывался по техническим и погодным причинам.

"Все выглядит хорошо, настрой хороший, все хорошо настроены на попытку запуска <…>", — сообщил представитель НАСА, комментируя начало заправки топлива в установленную на стартовой площадке ракету-носитель.

Предстоящая миссия получила название "Артемида-1" — она станет первой в новой лунной программе США, целью которой заявлено возвращение человека на Луну к 2025 году, а также подготовка будущих миссий в далекий космос, в том числе на Марс.