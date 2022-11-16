НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя — ПРАЙМ. Дели будет продвигать цель цифровой трансформации в рамках председательства в "Большой двадцатке", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе заключительной сессии "Цифровая трансформация" на саммите G20 в Индонезии. Лидеры G20 одобрили декларацию по итогам саммита, сообщили СМИ

По его мнению, цифровая трансформация — самое замечательное изменение нашей эпохи, а надлежащее использование цифровых технологий может повысить эффективность многолетней борьбы в мире с бедностью. Кроме того, цифровые решения принести пользу в борьбе с изменением климата, считает премьер.

"Но эти преимущества будут реализованы только тогда, когда цифровой доступ будет действительно инклюзивным и когда использование цифровых технологий станет действительно широко распространенным. К сожалению, до сих пор мы видели этот мощный инструмент только с точки зрения простого бизнеса, удерживая эту силу привязанной к бухгалтерским книгам. Мы, лидеры G-20, несем ответственность за то, чтобы преимущества цифровой трансформации не ограничивались небольшой частью человечества", — процитировал МИД Индии заявление Моди на сессии саммита.

Премьер отметил, что индийские власти власти делают "цифровой доступ общедоступным, но на международном уровне по-прежнему существует огромный цифровой разрыв".

"Граждане большинства развивающихся стран мира не имеют какой-либо цифровой идентификации. Только 50 стран имеют цифровые платежные системы. Можем ли мы вместе взять на себя обязательство, что в ближайшие десять лет мы принесем цифровую трансформацию в жизнь каждого человека, чтобы ни один человек в мире не был лишен преимуществ цифровых технологий. Во время своего председательства в G20 в следующем году Индия будет работать вместе с партнерами по G20 над достижением этой цели. Принцип "Данные для развития" станет неотъемлемой частью общей темы нашего председательства "Одна Земля, одна семья, одно будущее", пояснил Моди.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.