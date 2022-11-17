МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Эксперты компании по кибербезопасности StormWall в конце октября зафиксировали мощнейшую в истории волну DDoS-атак на российских брокеров, организованную политически мотивированными хакерами, говорится в сообщении компании. Эксперт: работа "белым хакером" может привести к уголовной ответственности

"В конце октября 2022 года эксперты компании StormWall зафиксировали волну мощнейших DDoS-атак на российские брокерские компании. По сведениям специалистов, в прошлом были единичные случаи атак на брокеров с целью вымогательства. Однако такие мощные атаки на брокерские компании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций", — говорится в сообщении.

Эксперты компании считают, что DDoS-атаки на брокеров были организованы политически мотивированными хакерами и стали частью массовых атак на финансовую систему России. Ранее хакеры уже атаковали ряд крупнейших российских банков и платежных систем, чтобы нарушить работу IT-систем финансовых организаций.

"По данным специалистов StormWall, в октябре 2022 года было атаковано несколько крупнейших брокерских компаний России, включая "БКС Мир инвестиций", "Финам" и "Открытие Инвестиции". Хактивисты (политически мотивированные хакеры — ред.) опубликовали призывы к атакам на брокеров в телеграм-канале IT-армии Украины, которая в настоящее время насчитывает более двухсот тысяч участников. Пик DDoS-атак на брокерские организации пришелся на конец октября 2022 года", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в результате DDoS-атак у брокеров были временные проблемы со входом в приложения, были недоступны сайты организаций, возникали технические сбои в работе личных кабинетов. Многие пользователи не могли воспользоваться сервисами брокеров в течение нескольких часов.

"Атакующие теперь более основательно подходят к подготовке атак: хактивисты сканируют сети компании, выявляют слабые места и после этого запускают DDoS-атаки на уязвимые ресурсы компаний. Именно это произошло с брокерскими компаниями. Большинство атак длились 5-7 часов, однако было несколько атак длительностью до 10 часов", — отметили в компании.