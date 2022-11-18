ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы в США лоббируют запрет на государственные закупки продукции и услуг у производителей полупроводников из Китая, пишет Politico со ссылкой на источники. WSJ: тайваньский производитель чипов TSMC планирует построить завод в США

"Лидер большинства Чак Шумер и сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин хотят добиться от своих коллег введения поправки, которая заблокирует федеральный доступ к полупроводниковой продукции и услугам китайских компаний", — говорится в публикации.

Как сообщается, таким образом сенаторы намерены расширить действующие ограничительные меры Вашингтона в отношении Пекина, которые уже запрещают государственным службам вести бизнес с телекоммуникационными компаниями из Китая, а также с поставщиками, использующими их технологии.

По данным издания, остается неясно, удастся ли Шумеру и Корнину добиться своей цели, однако двухпартийная поддержка предложенного запрета может повысить шансы на его принятие в рамках нынешнего состава конгресса.

В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.