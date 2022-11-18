МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Алексей Райкевич, ранее занимавшийся инновационными проектами в "Роснано" и АФК "Система", говорится в сообщении Минтранса РФ. "АвтоВАЗ" возобновил продажи двух моделей с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

"Распоряжением Росимущества от 17 ноября генеральным директором акционерного общества "Глонасс" назначен Райкевич Алексей Анатольевич", — сказано в сообщении.

На этом посту он сменил Игоря Милашевского, который возглавлял компанию с июля 2018 года.

В новой должности Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс", отметили в министерстве. АО "Глонасс" является оператором этой системы.

Ранее Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО "Роснано" и ПАО АФК "Система". Имеет опыт работы в инвестиционной сфере в таких компаниях как ФК "Открытие" и ГК "Тройка Диалог".